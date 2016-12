सहारा के रेगिस्तान में 40 साल बाद देखने को मिला अनोखा नजारा

नासा की सेटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों में 40 सालों में पहली बार सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी देखी गई है। सहारा में बर्फबारी कोई आम बात नहीं है क्योंकि ये काफी गर्म इलाका है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:50 [IST]

English summary

Snow falls in the Sahara desert first time in nearly 40 years