इंडियन आर्मी के नए चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा सीमा पर शांति और स्थिरता बरकरार रखेगी इंडियन आर्मी। लेकिन जरूरत पड़ने पर जोर आजमाइश से भी पीछे नहीं हटेगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:13 [IST]

English summary

India Army new chief General Bipin Rawat has said that Indian army will maintain peace at the border but will not 'shy away from flexing its muscles, if needed'.