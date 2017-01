कैसे 96,000 लीटर पेट्रोल को एयरलिफ्ट करके इंडियन एयरफोर्स ले गई मणिपुर

नवंबर 2016 से बंदी की मार झेल रहे मणिपुर को इंडियन एयरफोर्स (आईएएफ) ने करी बड़ी मदद। आईएएफ ने 96,000 लीटर को सी-17 ग्‍लोबमास्‍टर की मदद से एयरलिफ्ट करके पहुंचाया राजधानी इंफाल में।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 11:02 [IST]

English summary

Indian Air Force has airlifted 96,000 liters of fuel to Manipur. Manipur is under blockade and cut off since November 2016.