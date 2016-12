चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में नोटबंदी पर मुख्यमंत्रियों की कमेटी की बैठक आज

चंद्रबाबू नायडू नोटबंदी के बाद लोगों को हो रही समस्या पर कई बार अपनी परेशानी बता चुके हैं और उन्होंने समाधान न मिलने की बात भी कही।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 12:39 [IST]

English summary

The Committee of Chief Ministers which is headed by Andhra Pradesh CM Chandra babu Naidu will meet in Delhi. This panel was set up by the Niti Aayog to review demonetisation.