अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से 120 भाजपा पार्षद गिरफ्तार

भाजपा दिल्ली सरकार पर सैलरी के लिए राशि जारी ना करने का आरोप लगा रही है। वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा पैसा दिया जा चुका है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:49 [IST]

English summary

Delhi Police arrested over 120 BJP councillors from outside Arvind Kejriwal’s residence.