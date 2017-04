खूबसूरत कपल का बेहद खौफनाक चेहरा, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

इस खूबसूरत कपल की ये सेल्फी देख आपकी निकल जाएगी चीख। जिसने भी देखा रह गया हैरान।

Subscribe to Oneindia Hindi

इस कपल की ये सेल्फी लोगों को हैरान कर रही है। एंडी नाम के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रूम में सेल्फी क्लिक की और उसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा "I love my girlfriend even if she's a Gemini".

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 15:33 [IST]

English summary

There’s something disturbing in the background of this cute couple’s selfie.