बिहार: हनुमान की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो समुदायों में बवाल, कई लोग घायल

बिहार के भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंबे पोखर के पास हनुमान की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए तथा मंदिर स्थापित करने को लेकर जबरदस्त हंगामा भी हुआ।

Story first published: Friday, January 27, 2017, 11:31 [IST]

English summary

bhagalpur clash between two community on religion issue in bihar