समृद्धि चाहते हैं तो प्रवेश द्वार पर ध्यान रखें ये बातें

जिन घरों में प्रवेश करते ही दायीं या बाईं ओर जूते-चप्पल रखने का स्थान हो तो वह दरवाजा शुभ नहीं माना जाता।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 13:02 [IST]

English summary

Vastu Shastra has great importance for entrance door in a home, as this is the place from where energies, either positive or negative, enter and exit a house.