सावन का दूसरा सोमवार आज, महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती, जानिए भक्तों को क्या देंगे भोलेनाथ?

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 25 जुलाई। आज सावन मास का दूसरा सोमवार है इसलिए सुबह से ही शिवालयों में जय भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तगण लाइनों में लगकर शिव शंकर को जल चढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी हर जगह शिव के भक्तों का जमावड़ा शिवलयों में देखने को मिल रहा है। भक्तगण सुबह से पवित्र नदियों में स्नान करते भी नजर आ रहे हैं। चारों और सावन के सोमवार की धूम मची हुई है।

#WATCH | Madhya Pradesh: Priests perform 'Bhasma Aarti' at Shri Mahakaleshwar Temple in Ujjain on the second Monday of 'Sawan' pic.twitter.com/QTPwkyAFee

Today is Second Monday of Sawan. Devotees chanting Bam-Bam Bhole in the temples, Priests perform 'Bhasma Aarti' at Mahakaleshwar at Ujjain. Know what will Bholenath give to the devotees.