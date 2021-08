Nag Panchami 2021: जानिए नागपंचमी के पर्व पर क्या करें और क्या ना करें?

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 अगस्त। 'नागपंचमी' का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज के दिन नाग देवता की पूजा होती है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान में लोग कृष्ण पक्ष में यह त्योहार मनाते हैं जबकि देश के बाकी हिस्सों में श्रावण शुक्ल पंचमी को ये पर्व मनाया जाता है, सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना कहा जाता है, इस महीने में धरा बेहद खूबसूरत, हरी-हरी और साफ नजर आती है, नाग पंचमी सावन माह के प्रमुख त्योहारों में से एक है, इस दिन लोग घरों में नाग देवता की पूजा करते हैं।

इस पूजा के दौरान कुछ चीजों का विशेष ख्याल रखा जाता है, आइए जानते हैं कि नागपंचमी के दिन क्या करें और क्या ना करें...

English summary

Nag Panchami is offered on the fifth day of bright half of Lunar month a of Shravan,here is Know do's and don'ts on the Nag Panchami.