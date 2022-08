Ganesha Chaturthi 2022: बप्पा को क्यों पसंद है 'मोदक'? क्यों इसके बिना अधूरा है गणेश उत्सव?

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 31 अगस्त। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम हैं, आज लोगों के घरों में विनायक पधारे हैं, कहीं ढोल-नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं पर लोग मोदक बना रहे हैं, कहते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा बिना मोदक के पूरी नहीं होती है। गणपति जी को मोदक बहुत ज्यादा प्रिय है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कथा है?

English summary

Know why Bappa likes 'Modak'? Why is Ganesh Utsav incomplete without it? here is full story, please have a look.