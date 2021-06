Bhauma Pradosh Vrat 2021: 22 जून को भौम प्रदोष, शुक्र और बुध रहेंगे विशेष अवस्था में

Religion Spirituality

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 22 जून। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में 22 जून 2021 मंगलवार को भौम प्रदोष का शुभ संयोग आया है। इसी दिन शुक्र का कर्क राशि में गोचर प्रारंभ होगा और बुध भी मार्गी होंगे। इस दिन सिद्ध योग भी रहेगा। ये सारे योग-संयोग आर्थिक संपन्नता बढ़ाने वाले हैं। इस दिन धन प्राप्ति के लिए अचूक प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रदोष के दिन संकटों से मुक्ति, आर्थिक संपन्नता, रोगों पर विजय के लिए व्रत रखकर भगवान शिव का पूजन किया जाता है, लेकिन जब प्रदोष का दिन मंगलवार को आता है तो यह अपने आप में विशेष सिद्ध दिन बन जाता है। मंगलवार के दिन आने वाला प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है और आर्थिक मजबूती प्राप्त करने का दिन होता है।

मंगल भाग्य का प्रतीक होता है इसलिए यह कर्ज मुक्ति करवाकर मनुष्य को सुखी-संपन्न बनाता है। भौम प्रदोष के दिन शुक्र भी कर्क राशि में गोचर करने जा रहा है। अपने शत्रु के घर में शुक्र के जाने के बावजूद भौम प्रदोष का दिन संपन्नता बढ़ाने वाला रहेगा। शुक्र भोग विलास, संपन्नता, भौतिक सुखों का ग्रह है। इसी दिन बुध का मार्गी होना व्यापार-व्यवसाय, बौद्धिक कार्य आदि के लिए बेहतर दिन है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके कर्ज मुक्ति के साथ ही आर्थिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है।

ये हैं कुछ उपाय

English summary

Pradosh Vrat is a sacred fasting day observed by Hindus to please Lord Shiva. It falls on the ‘Trayodashi’ (13th day) in each lunar fortnight of traditional Hindu calendar.