उत्तराखंड में जल्द लोगों को मिलेगी e-FIR की सुविधा, घर बैठे ही इन शिकायतों की कर सकेंगे FIR दर्ज

देहरादून, 29 जून। उत्तराखंड में जल्द ही लोगों को e-FIR की सुविधा मिलेगी। जिससे घर बैठे ही लोग शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसमें घर बैठे ही वाहन चोरी और गुमशुदा के संबंध में FIR दर्ज कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए, जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि e-FIR से आम जन को बहुत सुविधा होगी।

वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में FIR की होगी सुविधा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह और उत्तराखण्ड पुलिस के अधिकारियों के बैठक कर e-FIR सम्बन्धी बैठक की। बैठक में जानकारी दी गई कि जल्द ही प्रदेशवासियों को e-FIR की सुविधा मिलेगी, जिससे घर बैठे ही वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में FIR दर्ज कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए, जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि e-FIR से आम जन को बहुत सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाये जाने की जरूरत है, झूठी FIR को रोकने के लिये जरूरी प्राविधान किये जाएं। साथ ही इस पोटर्ल को देवभूमि मोबाइल एप से भी जोड़ा जाएगा और पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार इसकी मॉनीटरिंग भी करेंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार समेत गृह व पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसिंग को हाई-टेक और स्मार्ट बनाने में जोर दिया।

ऐसे काम करेगा सिस्टम

e-FIR सेवा में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा। जो भी ई-एफआईआर की जाएगी, वह इस वर्चुअल थाने में जाएगी। शिकायत करने वाले को इसकी रसीद मिल जाएगी। यहां इसकी तस्दीक कर इसे संबंधित थाने को फारवर्ड किया जाएगा। ई-एफआईआर पोर्टल को देवभूमि मोबाइल एप से भी जोड़ा जाएगा।

English summary

Soon people will get the facility of e-F.I.R in Uttarakhand, they will be able to register FIR for these complaints while sitting at home.