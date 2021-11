कहां और कैसा है उत्तराखंड का 'नागतीर्थ', जिसे छठें धाम के रूप में डेवलप कर रही है धामी सरकार

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 27 नवंबर। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। चारधाम की वजह से इसे देवभूमि भी कहते हैं। अब सरकार धामों के विस्तार को लेकर भी योजना बना रही है। पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से भी राज्य सरकार कई फैसले ले रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार पांचवें धाम के रुप में सैन्य धाम और छठे धाम के रूप में नागतीर्थ सेम मुखेम को विकसित करने का ऐलान कर चुकी है। जो कि नागतीर्थ और सेमनागराजा के नाम से भी विख्‍यात हैा

English summary

Where and how is the 'Nagtirth' of Uttarakhand, which is being developed as the sixth Dham by the Dhami government