उत्तराखंड में सत्ता में आने के लिए क्या है कांग्रेस और भाजपा की बूथ मेनेजमेंट की रणनीति, जानिए

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 28 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने बूथ मेनेजमेंट को लेकर खास रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान शुरू कर, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। साथ ही इस बार बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक परिचय पत्र भी दिया जाएगा, जो उनकी अलग पहचान के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। इधर भाजपा पहलेे ही उत्तराखंड में दोबारा सत्ता पाने के लिए 'बूथ जीते चुनाव जीते' का नारा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है।

मेरा बूथ, मेरा गौरव अभियान शुरू

कांग्रेस ने बूथ को मजबूत करने के लिए मेरा बूथ, मेरा गौरव अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव अभियान समिति के प्रमुख हरीश रावत का कहना है कि ये एक अभिनव कार्यक्रम है। क्योंकि बूथ ही डिलीवरी प्वाइंट है। बूथ एडमिन को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। पहले और अब के राजनीतिक प्रवेश ने बहुत चुनौतिपूर्ण बना दिया है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सामूहिक चुनौतियों को प्रभावी बना रहे हैं। साथ ही मास्टर ट्रेनर भी बनाए जा रहे हैं। हरीश रावत का दावा है कि कांग्रेस ने शुरूआत से ही बूथ मेनेजमेंट पर फोकस किया है, जिसकी अब दूसरे दल कॉपी कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि बूथ कार्यकर्ता पार्टी का मजबूत स्तंभ होता है। जो कि पार्टी को चुनाव जीताकर सरकार बनवाते हैं। ऐसे में कांग्रेस सभी कार्यकर्ताओं को एक कार्ड देगी। जो कार्यकर्ता की जनता और सरकार के बीच का परिचय पत्र होगा।

बूथ को मजबूत करने पर फोकस

चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अब बूथ मेनेजमेंट पर फोकस कर रही है। भाजपा ने बीते सालों में अपना बूथ मजबूत करने पर जोर दिया है। जिस वजह से भाजपा की केन्द्र और राज्यों में सरकारें बनी है। इसके लिए गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संगठन स्तर से बड़े बदलाव किए। अमित शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा बूथ मेनेजमेंट पर फोकस किया। जिसमें पन्ना प्रमुखों का अहम रोल रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत का इशारा भी भाजपा के पन्‍ना प्रमुखों को लेेकर हैा हरीश रावत बूथ मेनेजमेंट को कांग्रेस पार्टी की देन बता रहे हैं। इतना ही नहीं कांग्रेस नए प्रयोग के जरिए ये संदेश भी देेने की कोशिश कर रही है कि बूथ कार्यकर्ता को जीत के बाद भी उतनी तवज्‍जो मिलेगी जितनी चुनाव मेंं मिलती हैा

'बूथ जीते चुनाव जीते' भाजपा का नारा

भाजपा ने पहले ही बूथ को मजबूत बनाने की शुरूआत कर दी है। सत्ताधारी भाजपा ने उत्तराखंड में दोबारा सत्ता पाने के लिए 'बूथ जीते चुनाव जीते' का नारा दिया है। बूथ को मजबूत करने के लिए भाजपा ने हर बूथ में पन्ना प्रमुख बनाए हैं। साथ ही शक्ति केंद्रों को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर नेता को अपने बूथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। नड्डा ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है।



ये भी पढ़ें-पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कांग्रेस में टूट के दिए संकेत तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कही बड़ी बात

English summary

What is the booth management strategy of Congress and BJP to come to power in Uttarakhand, know