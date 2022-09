'समूह ग' की परीक्षाओं को फुलप्रुफ कराने की धामी सरकार की ये है प्लानिंग, निर्वाचन की तरह ऐेसे होगी व्यवस्था

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 19 सितंबर। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद अब सरकार 'समूह ग ' की परीक्षाओं को कराने के लिए फुलप्रुफ प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए समूह की परीक्षाओं को निर्वाचन की तरह कराने की तैयारी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा आयोजन के लिए सभी इंतजामों की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है।

