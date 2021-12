उत्तराखंड: चुनाव स्थगित करने के लिए नैनीताल HC में याचिका, EC को जारी हुआ नोटिस

Uttarakhand

oi-Love Gaur

देहरादून, 29 दिसंबर: देश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। रोजाना सामने आने वाले नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों को स्थगित करने और चुनावी रैलियों में आने वाली भीड़ पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को कोविड के ओमिक्रॉन वैरिएंट से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर स्थगित करने की मांग की गई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 3 जनवरी को होगी।

Uttarakhand High Court issued notice to the Election Commission of India (ECI) on a plea seeking postponement of upcoming assembly elections in the State in view of the threat posed by Covid’s Omicron variant

