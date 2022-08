उत्तराखंड में न्याय के देवता के मंदिर में श्रद्धालुओं का जागड़ा, शाही स्नान के लिए निकली पालकी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 30 अगस्त। जौनसार बावर क्षेत्र में महासू मंदिर हनोल में जागड़ा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान देवताओं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। मंदिर को इस बार भव्य रूप में सजाया गया है। कोविड के बाद दो साल में यह पर्व धूूमधाम से मनाया गया। महासू मंदिर हनोल में जागड़ा मेले को इस बार राज्य मेला घोषित किया गया है, इसलिए हनोल मंदिर में बड़े स्तर पर मेला आयोजित किया गया।

English summary

Devotees wake up in the temple of the god of justice in Mahasu temple, Hanol, Uttarakhand, a palanquin came out for a royal bath