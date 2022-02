चंपावत हादसा: ​शिक्षिका मां और 4 साल की मासूम के लिए भी काल बनकर आई बरात की गाड़ी, बन गया आखिरी सफर

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 23 फरवरी। उत्तराखंड के चंपावत जिले में सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 14 जिदंगियां लील हो गई। इनमें से 12 लोग तो बराती थे, लेकिन जो दो और जिदंगी भी इस हादसे का शिकार हुए, उनमें एक मां और 4 साल की मासूम बेटी भी शामिल थी। मां बेटी के लिए ये सफर अंतिम सफर साबित हुआ। जो कि गाड़ी न मिलने से बरात की गाड़ी में ही बैठ गए। मां बेटी को शायद इस बात का एहसास भी नहीं रहा होगा, कि ये सफर दोनों का अंतिम सफर होगा। अब मां बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। हर कोई मासूम को याद कर आंसूओं को नहीं रोक पा रहे हैं।

English summary

Champawat Accident- The car of the procession came as a time for the teacher mother and the 4-year-old also, became the last journey