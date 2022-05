उत्तराखंड में शिक्षकों को भी मिलेंगे टैबलेट, जानिए क्यों और किसको मिलेगा योजना का लाभ

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 14 मई। उत्तराखंड में छात्रों के बाद अब शिक्षकों को भी टैबलेट मिलने जा रहा है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों के 22 हजार शिक्षकों को सरकार मुफ्त टैबलेट देगी। राज्य सरकार सरकारी शिक्षकों को स्मार्ट बनाने में जुटी है। साथ ही टैबलेट के जरिए पढ़ाई तो स्मार्ट होगी ही साथ ही इसके जरिए बच्चों का रिकॉर्ड भी शिक्षक रख पाएंगे।

22 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट मोबाइल मिलेंगे

कोविडकाल में हाईटेक क्लासेज लगने के बाद से शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव हुए हैं। इतना ही नहीं क्लासरूम से निकलकर क्लास अब मोबाइल के जरिए संचालित की जा रही है। इस तकनीकी को प्राइवेट स्कूलों ने तो सबसे पहले संसाधनों के साथ शुरू कर दिया लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षक और छात्र काफी पीछे रह गए। लेकिन अब सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को भी हाईटेक कर दिया है। इसके लिए शिक्षक टैबलेट से बच्चों को पढ़ाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने बजट को स्वीकृति दे दी है। जिसके अंतर्गत अब उत्तराखंड के 22 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट मोबाइल मिलेंगे।

प्रति टैबलेट 10 हजार की राशि स्वीकृत

समग्र शिक्षा अभियान की प्लॉन अप्रुवल बोर्ड की बैठक में राज्य के लिए 970 करोड़ रुपये का बजट प्लॉन मंजूर किया गया है। यह बजट खास तौर पर 133 खराब हो चुके विद्यालय भवनों के निर्माण पर करीब 28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही 1124 स्मार्ट क्लास और 940 सूचना संचार प्रौद्योगिकी लैब बनाई जाएंगी। इनके निर्माण पर करीब 28 करोड़ का खर्च आएगा। स्वीकृत 970 करोड़ के बजट में से 22 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। प्रति टैबलेट 10 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। शिक्षकों को टैबलेट मिलेंगे या टैबलेट खरीदने के लिए धनराशि दी जाएगी, इस बारे में निर्णय राज्य सरकार को लेना है। इससे पहले उत्तराखंड में राज्य के 2.75 लाख युवाओं को फ्री टैबलेट योजना से जोड़ा जा चुका है। 10वीं और 12वीं के छात्रों को धामी सरकार की तरफ से निशुल्क टैबलेट योजना चलाई जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा के करीब 1.60 लाख छात्र-छात्राओं को डीबीटी के जरिये 12 हजार रुपये की धनराशि दी गई। इस रकम से 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स अपने पसंद का टैबलेट खरीद सकते हैं। 10वीं और 12वीं के बाद सरकार ने हायर क्लासेज के छात्रों के लिए भी योजना लांच करने की बात की थी।

ये भी पढ़ें-भगवान के दर पर अब सब हुए आम', उत्तराखंड सरकार ने चारों धाम पर VIP एंट्री पर लगाई रोक

English summary

Teachers will also get tablets in Uttarakhand, know why and who will get the benefit of the scheme