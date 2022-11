Rishikesh की इस गुफा में 'सुकून' तलाशने गई थी श्रद्धा वॉकर, आखिरी ट्रिप साबित हुई ये जगह

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आए दिन खुलासे हो रहे हैं। साथ ही इस मर्डर मिस्ट्री से लगातार नई बातें सामने आ रही है। इस केस में पुलिस के सामने जो बातें सामने आई है, उसमें एक खास बात ये भी सामने आई है। श्रद्धा और आफताब इस हत्याकांड से पहले उत्तराखंड और हिमाचल आए थे। उत्तराखंड में जिस जगह की श्रद्धा केस से जोड़कर सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। वह है ऋषिकेश की वशिष्ठ गुफा।

ये भी पढ़ें-श्रद्धा हत्याकांड: दिल्ली पुलिस ने बरामद किए जबड़े के हिस्से समेत कई हड्डियां, तलाश जारी

English summary

Shraddha Walker went to seek 'peace' in this cave of Rishikesh, this place proved to be her last trip Vashishtha cave of Rishikesh