देहरादून, 21 मार्च। उत्‍तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव हारने के बावजूद पुष्‍कर सिंह धामी दोबारा उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12 वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उत्तराखंड में खटीमा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भुवन कापड़ी से 6951 वोटों से हारे पुष्कर सिंह धामी की हार ने सभी को अचंभित कर दिया था। धामी की आखिर खासियत क्‍या है कि उन्‍हें भाजपा आलाकमान ने हारने के बावजूद उन्‍हें सीएम की कुर्सी पर बैठाने का फैसला किया है?

English summary

Despite losing the election, due to these qualities of Pushkar Singh Dhami, he is being made the CM of Uttarakhand again.