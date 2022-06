हनुमान के अवतार माने जाते हैं नीम करौली बाबा, जिनका कैंची धाम है विश्व प्रसिद्ध, जानिए क्या है पूरी कहानी

Uttarakhand

देहरादून, 15 जून। आज नीम करौली आश्रम कैंची धाम का स्थापना दिवस है। जहां देश विदेश से भक्त पहुंचते हैं। दो साल बाद इस बार कैंची धाम का 58वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भंडारे और मेले के लिए पुलिस प्रशासन सहित मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली बार गैस के भट्ठों पर मालपुओं का प्रसाद बनाया जाएगा। मंदिर में करीब 8 से 10 छोटे-बड़े गैस के भट्ठे लगाए गए हैं। अब तक यहां लकड़ी के चूल्हों पर मालपुआ बनाए जाते थे। 15 जून को कैंची धाम में नीब करौली बाबा के मेले में मालपुआ का प्रसाद बांटा जाता है। बाबा को हनुमान का अवतार माना जाता है और कैंची धाम कैसे विश्व प्रसिद्ध है। आइए जानते हें।

