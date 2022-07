कांवड़ यात्रा 2022: कितनी ऊंची कांवड़ पर रहेगी छूट और यात्रा में निकलने से पहले क्या रखना अनिवार्य, जानिए

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 7 जुलाई। 14 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयारियां तेज हो गई है। इस बार रिकॉर्ड कांवड़िये आने की संभावना को देखते हुए सरकारों ने पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही सख्ती भी बढ़ा दी है। ऐसे में दोनों सरकारों ने ये निर्णय लिया है कि सात फीट से ऊंची कांवड़ पर रोक रहेगी और कांवड़िये अपनी आईडी साथ लेकर आएंगे।

English summary

Kanwar Yatra 2022- This time how high will the Kanwar be discounted and what is mandatory to keep before leaving for the journey, know