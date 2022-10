Jobs:उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल की समूह ग की 563 पदों पर भर्ती, पहले आवदेन किया है तो नहीं देना होगा शुल्क

Uttarakhand

उत्तराखंड में रोजगार की आस में बैठे युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग की भर्तियों के तहत पटवारी, लेखपाल के 563 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। चार नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में आवेदन किया था, उनके साथ ही नए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

पटवारी-लेखपाल भर्ती की विज्ञप्ति जारी

यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण के बाद सरकार ने समूह-ग की 23 भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दिया था। इनके लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी किया था। पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। अब पटवारी-लेखपाल भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जा रही है। पटवारी के 391 पदों पर भर्ती होने जा रही है। अल्मोड़ा में पटवारी के 50, बागेश्वर में 18, चमोली में 26, चंपावत में 26, देहरादून में 9, नैनीताल में 27, पौड़ी में 79, पिथौरागढ़ में 38, रुद्रप्रयाग में 13,टिहरी में 45, उत्तरकाशी में 60 पदों के लिए ,भर्ती निकली है। पटवारी भर्ती के लिए ,किसी मान्यता प्राप्त विवि से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष रखी गई है। लेखपाल के कुल 172 पदों पर भर्ती निकली है। इनमें चंपावत के 1, देहरादून के 38,हरिद्वार के 51, नैनीताल के 26 और ऊधमसिंह नगर के 56 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए भी ग्रेजुएशन पास शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। उम्मीदवारों की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए।

दोनों भर्ती के लिए युवाओं को 100 अंकों की परीक्षा पास करनी होगी

लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पटवारी, लेखपाल भर्ती के लिए उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोनों भर्ती के लिए युवाओं को 100 अंकों की परीक्षा पास करनी होगी। इसमें सामान्य हिंदी के 20 अंकों के 20 सवाल, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के 40 अंकों के 40 सवाल और उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारियों के 40 अंकों के 40 सवाल पूछे जाएंगे। पटवारी,लेखपाल के लिए पुरुष उम्मीदवारों को सात किलोमीटर 60 मिनट में चलना होगा, जबकि महिला उम्मीदवारों को 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में चलना होगा। पुराने उम्मीदवारों के लिए एक जुलाई 2020 के हिसाब से होगी, जबकि नए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु की गणना एक जुलाई 2022 के हिसाब से की जाएगी। भर्ती की परीक्षा अगले साल आठ जनवरी को प्रस्तावित है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से अगली भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की निकाली जाएगी। इसका विज्ञापन आयोग 21 अक्तूबर को जारी करेगा। 894 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती की परीक्षा अगले साल 22 जनवरी को प्रस्तावित है।

