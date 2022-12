Uttarakhand: IAS अफसर ने जमीन पर बैठकर लगाई चौपाल, वायरल हो रही तस्वीर, सोशल मीडिया में लोग कर रहे जमकर तारीफ

उत्तराखंड के महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा एवं निदेशक पंचायती राज बंशीधर तिवारी ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर चौपाल लगाते हुए नजर आए। जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है।

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग ला रही है। सीएम धामी की अधिकारियों को गांवों में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश का भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सीएम धामी ने सुशासन दिवस पर पूरे प्रदेशभर में अधिकारियों को गांवों में जाकर चौपाल लगाने को कहा था। जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। उत्तराखंड के महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा एवं निदेशक पंचायती राज बंशीधर तिवारी ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर चौपाल लगाते हुए नजर आए। जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है।

डीजी एजुकेशन, सूचना बंशीधर तिवारी ने ग्रामीणों के मध्य जमीन पर बैठकर चौपाल में चर्चा की

सुराज दिवस के डीजी एजुकेशन व सूचना बंशीधर तिवारी ने देहरादून के थानों और टिहरी के कुढारना गांव में आयोजित चौपाल में शामिल हुए। महानिदेशक तिवारी ने ग्राम सभाओं में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों के मध्य जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से गांव की समस्याओं पर चर्चा की। ग्राम पंचायत थानों में पानी की समस्या के बारे में बताये जाने पर उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रतिभाग करने के लिए सुरुचि मनाली को निर्देशित किया। उन्होंने लोगों से आजीविका सुधार के लिए गौपालन एवं पंचायत में गेस्ट हाउस बनाने की बात कही। महानिदेशक शिक्षा एवं सूचना तिवारी ने ग्रामवासियों से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा के प्रति जागरूकता पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों की समृद्धि विकास से जुड़ा विषय है। ऐसे में सभी को गांवों की आर्थिकी के विकास पर ध्यान देना होगा। डीजी तिवारी ने बताया कि जमीन पर बैठकर लोगों के साथ संवाद करने से इसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है। जिससे जनता सीधे अपनी बात अधिकारियों के सामने रख सकती है।

मुख्यमंत्री धामी ने चम्पावत के टनकपुर उचौलीगोठ में चौपाल में भाग किया

सुराज दिवस पर धामी सरकार ने गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को चौपाल लगाकर सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत के टनकपुर स्थित रामलीला मैदान, ग्राम-उचौलीगोठ में चौपाल कार्यक्रम में भाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री धामी ने सड़क दुर्घटना में दिवंगत दान सिंह के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रूपए का चेक प्रदान किया और 2 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर प्रदान की। सीएम के निर्देश पर प्रदेश के सभी अफसरों ने गांवों में जाकर चौपाल लगाई। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डाॅ. आर. राजेश कुमार ने रूद्रप्रयाग के ग्राम क्वांली में चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याओं को रखा गया जिसमें अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया।

ग्रामीणों की समस्याओं का तत्परता से समाधान सुनिश्चित किया जा सके

ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए सचिव स्वास्थ्य ने ग्रामीणों से कहा कि सरकार की मंशा है कि दुरस्त क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ उपलब्ध कराने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण कराने के उद्देश्य से सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है जिसके माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का तत्परता से समाधान सुनिश्चित किया जा सके।उन्होंने कहा कि जिला स्तर की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा शासन स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक उपलब्ध कराने के लिए इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें-New year celebration: कम बजट में फुल एन्जॉय, यादगार बन जाएगा नए साल का जश्न

English summary

The picture is becoming fiercely viral in the social media. Uttarakhand's Director General of School Education and Director of Panchayati Raj Banshidhar Tiwari was seen setting up a chaupal sitting on the ground among the villagers. Which is being praised everywhere.