चुनाव में जीत नहीं मिली तो क्या होगा समाजवादी पार्टी का भविष्य, अखिलेश की बढ़ेंगी चुनौतियां

लखनऊ, 28 फरवरी: उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का चुनाव खत्म होने के साथ ही बाकी के दो चरणों में 111 सीटों पर मतदान होना है, जो बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। सपा के चीफ अखिलेश यादव के स्वर में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। उनकी आवाज में आत्मविश्वास कम और गुस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को हार का डर सताने लगा है? वैसे अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है यह तो समय ही बताएगा।

क्यों जवाब दे रहा अखिलेश यादव का धैर्य अखिलेश यादव दावा करते नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मायावती भी यही दावा कर रही हैं. लेकिन केवल दावों से चुनाव नहीं जीत जाते, केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहता है और उम्मीद की जाती है कि मतदाताओं का वह वर्ग जो किसी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है और हारने वाली पार्टी के पक्ष में वोट करता है, उन्हें उनका वोट मिलता है। नहीं चाहते, वह किसी विपक्षी दल के पक्ष में वोट न करें। लेकिन क्या अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। सवाल ये है कि अगर पार्टी चुनाव जीतने में विफल रहती है तो समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा। लगातार 10 साल तक सत्ता से दूर रहने के मायने चुनाव हारने की स्थिति में समाजवादी पार्टी लगातार 10 साल तक सत्ता से दूर रहेगी। 10 साल तक सत्ता से दूर रहने पर क्या होता है, यह जानने के लिए पश्चिम बंगाल में वाम दलों का उदाहरण देख सकते हैं। 1977 से 2011 तक लगातार सत्ता में रहने के बाद वाममोर्चा को 2011 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद चुनाव हार गए और वाम मोर्चे को 2006 के चुनाव की तुलना में 40 सीटों का नुकसान हुआ। फिर भी वाम मोर्चा बहुमत से केवल 12 सीटों से पीछे था। 2016 के चुनाव में वाम मोर्चा 32 सीटों पर सिमट गया था और 2021 में यह आंकड़ा शून्य पर आ गया। अब स्थिति यह है कि वामपंथी दलों के कार्यकर्ता दीया जलाने पर भी नहीं मिल रहे हैं। सत्ता नहीं मिली तो शुरू होगा कार्यर्ताओं में बिखराव 2007 के चुनावों में, मायावती पूर्ण बहुमत के साथ 206 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनीं। 2012 में यह आंकड़ा घटकर 80 सीटों और 2017 में 80 से 19 सीटों पर आ गया। अब हकीकत यह है कि बसपा उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की बजाए अपना वजूद बचाने के लिए मैदान में है। कांग्रेस पार्टी का यही हाल विभिन्न राज्यों में था, पार्टी तब तक उन राज्यों में कमजोर होती जब तक पार्टी सत्ता से दूर रहती। गया। कांग्रेस पार्टी केंद्र में लगातार दो बार चुनाव हार चुकी है और अब कांग्रेस पार्टी की सरकार केवल तीन राज्यों में है। कुछ कट्टर कार्यकर्ताओं को छोड़कर अधिकांश कार्यकर्ता अवसरवादी हैं। वह लंबे समय तक किसी विपक्षी दल के झंडे पर चलने को तैयार नहीं हैं और अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं। ऐसा ही पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे और उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ हुआ। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार भी अगर वे चुनाव हार गए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी बिखरने लगेंगे। शिवपाल और अपर्णा बढ़ाएंगे अखिलेश की मुश्किलें समाजवादी पार्टी आज भी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम से जानी जाती है। अखिलेश को उस मुकाम तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। मुलायम सिंह पिछले कुछ वर्षों से खराब स्वास्थ्य से पीड़ित हैं और राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। इस चुनाव में भी उन्हें जनता के बीच कम ही देखा गया है। लेकिन इतना तय है कि 2027 के चुनाव में मुलायम सिंह सक्रिय राजनीति से उतने ही दूर होंगे, जितने कि लालकृष्ण आडवाणी, जो इस समय जिंदा हैं, सक्रिय राजनीति से दूर हैं। इसी तरह शिवपाल यादव फिलहाल तो सपा में हैं लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। जिस तरह से वह अपनी रैलियों में उनका दर्द सामने आ रहा है उससे ऐसी कम ही उम्मीद है कि यदि अखिलेश चुनाव हार जाते हैं तो वह चुनाव के बाद सपा के साथ रुकेंगे। दूसरी तरफ मुलायम की बहु अपर्णा पहले ही बीजेपी में चली गई हैं। अखिलेश यदि चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। कोर वोटरों के छिटकने से कमजोर होगी पार्टी राजनीतिक विश्लेषक कुमार पंकज कहते हैं कि, जब पार्टी का कोई कार्यकर्ता भाग जाता है तो पार्टी बहुत कमजोर हो जाती है। पार्टी के पास पैसे और संसाधनों की भी कमी है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर इस बार पार्टी की सरकार नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट खिसकने लगेंगे. मुस्लिम समुदाय ऐसी पार्टी को वोट देना पसंद करता है जिसके जीतने की संभावना अधिक हो और जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सके। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था। 2007 में बसपा की जीत का एक बड़ा कारण मुस्लिम समुदाय का समर्थन था, जो अब कुछ हद तक फिसल गया है।

