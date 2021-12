पश्चिमी यूपी के किसानों का मूड क्या है, कृषि कानूनों की वापसी से किसे फायदा मिलेगा ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुजफ्फरनगर, 6 दिसंबर: संसद से पिछले साल पास हुए तीनों कृषि कानूनों को अब उसी संसद ने निरस्त कर दिया है। लेकिन, इसके बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन कृषि कानूनों की वजह से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब होने की आशंका जताई जा रही थी। कुछ लोग इसे वापस लेने को भी चुनावी पैंतरे के तौर पर ही देख रहे हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि पश्चिमी यूपी, जिसे कई चुनावी विश्लेषक 'जाट लैंड' कहकर संबोधित करते हैं, वहां कृषि कानूनों की वापसी का क्या असर पड़ा है ?

English summary

After the repeal of farm laws among the farmers of western UP, there is a clear difference of opinion about the BJP in the Jat-dominated village