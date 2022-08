मेस का खाना देखकर फूट-फूटकर रोया कॉन्स्टेबल, बोला- 12 घंटे ड्यूटी के बाद ऐसी रोटियां..

Uttar Pradesh

oi-Ankur Singh

लखनऊ, 11 अगस्त। उत्तर प्रदेश में पुलिसवालों का क्या हाल है इसकी बानगी फिरोजाबाद के एक सिपाही ने पेश की है। यूपी पुलिस के फिरोजाबाद के सिपाही ने मेस के खाने को देखकर फूट-फूटकर रोने लगा। उसने रोते हुए जानवरों जैसे खाने की शिकायत कैमरे के सामने की। कॉन्स्टेबल मनोज कुमार ने अपना दुख जाहिर करते हुए बताया कि कैसे उन्हें कुत्तों से भी बदतर खाना परोसा जा रहा है। सिपाही का दुखड़ा सुनकर सूबे के अधिकारी सन्न हैं। सिपाही ने यहां तक कह दिया कि डीजीपी, आरआई समेत आला अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं और उसे धमकी दे रहे हैं। सिपाही ने कहा कि मेरा निवेदन है कि आप इसपर एक्शन लें।

English summary

UP police constable cries in front of media over bad food says who we are forced to eat this.