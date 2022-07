स्वतंत्रदेव सिंह ने गिनाईं योगी सरकार की उपलब्धियां, जानिए निशाने पर क्यों रहे अखिलेश यादव

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 12 जुलाई : उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने मंगलवार को अपने विभाग की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान स्वतंत्रदेव सिंह ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश पर हमला बोलते हुए स्वतंत्रदेव ने कहा कि जो लोग खुली आंखों से यूपी में सरकार बनने का सपना देखते थे उनका ख्वाब टूट गया है। बाकी की कसर जनता ने लोकसभा उपुचनाव में आजमगढ़ और रामपुर में पूरी कर दी है। जनता ने जिस तरह से योगी सरकार और मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है उससे पूरा विश्वास है कि अगले आम चुनाव में बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी।

यह भी पढ़ें-दलितों के उद्धार के बहाने उनके वोट बैंक पर RLD की नजर, जयंत चौधरी ने क्यों चला ये नया दांव

English summary

The dream of those who dream with open eyes is broken, in 2024, lotus will bloom on all 80 seats