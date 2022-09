'अखिलेश की सरकार नहीं है तो क्या हुआ, गाड़ी के साथ फूंक दूंगा'-धमकी देने वाला सपा नेता गिरफ्तार

Uttar Pradesh

oi-Neeraj Kumar Yadav

देवरिया, 20 सितंबर। सपा नेता संगम यादव को एक ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के कर्मचारियों को कथित रूप से धमकाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के कर्मचारियों को धमकाने का ऑडियो क्लिक 16 सितंबर को वायरल हुआ था। वायरल क्लिक के मुताबिक सपा नेता ने ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के कर्मचारियों को धमकाते हुए कहा था 'क्या हुआ, अखिलेश यादव की सरकार नहीं है तो, मैं अभी भी राष्ट्रीय सचिव हूं। अगर मेरी कार की मरम्मत नहीं की गई, तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ आऊंगा और उसी कार में बांध के उड़ा दूंगा।'

In Deoria, SP leader Sangam Yadav threatens car workshop worker - "So what if Akhilesh's govt is not there, I am the national secretary; if I come to the service center, I will burn everyone in the same car.”

This is the true face of SP even out of power -Gundawadi party 1/n pic.twitter.com/7yRV4Yiepp