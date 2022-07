राम रहीम 30 दिन बाद फिर जेल लौटा, अपने समर्थकों को बोला- मेरा ब्लड ग्रुप बदल गया है

Uttar Pradesh

oi-Vijay

बागपत। राम रहीम उम्रकैद की सजा भुगत रहा है। हालांकि, जेल प्रशासन उसे कई दफा पैरोल पर रिहा भी कर चुका है। 2 दिन पहले यानी कि 17 जुलाई तक वह 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर रहा। इस दौरान उसने अपने ठिकानों पर समर्थकों के बीच वक्त बिताया। साथ ही मुंहबोली बेटी हनी प्रीत के साथ भी नजर आया।

English summary

Ram Rahim said- his blood group has been changed, and he had learnt to drive a tractor when he was merely 8 years old