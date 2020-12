बुजुर्ग महिला को SHO ने अपने पैसों से खरीदकर पहनाये जूते तो मिला आशीर्वाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

Uttar Pradesh

oi-Rahul Goyal

sho ekta singh helps poor woman: मैनपुरी। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी विवादित कार्यशैली के कारण हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन समय-समय पर यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आता रहा है। यूपी पुलिस की ऐसी ही कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही है, जिनकी तारीफ किए बिना आप भी रह नहीं सकेंगे। यह मानवीय तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के महिला थाना प्रभारी एकता सिंह की है, जिन्हें मैनपुरी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है।

दरअसल, महिला थाना प्रभारी एकता सिंह 14 दिसंबर को अपने क्षेत्र के भ्रमण पर थी। इसी दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को ठंड में नंगे पैर घूमता देखा। बुजुर्ग महिला को देखकर एसएचओ एकता सिंह का दिल पसीज गया और उन्हें महिला की मदद करने का फैसला लिया। फिर क्या था उन्होंने अपने पैसों से जूते खरीदे और खुद उस बुजुर्ग महिला को पहनाए। एकता सिंह ने बताया कि, जब मैंने महिला से बात की तो पाया कि वो बेहद गरीब हैं और जूते-चप्पल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं।

महिला एसएचओ ने कहा कि ऐसे में उन्होंने ना सिर्फ उनके लिए जूते खरीदे बल्कि अपने हाथों से उन्हें पहनाए भी। तस्वीरों में आप देख सकेत है कि बुजुर्ग महिला थाना प्रभारी एकता सिंह को आशीवार्द भी देती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं, इस खूबसूरत लम्हे की तस्वीरों को मैनपुरी पुलिस और यूपी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है। साथ ही लिखा है कि, 'मैनपुरी महिला थाना प्रभारी की सराहनीय पहल, सर्दी में बिना जूते चप्पलों के घूमता देख महिला थाना प्रभारी एकता सिंह का पसीजा दिल, बुजुर्ग महिला को अपने पैसों से खरीदकर पहनाये जूते।'

वहीं, अब दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग एकता सिंह की जम कर तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Am very impressed sister well I am very very happily for your work

Kindly thanq so much sister

Jai hind sister