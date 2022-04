मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाला महंत मुनि दास गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Uttar Pradesh

लखनऊ, अप्रैल 13। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नव संवत्सर के मौके पर मुस्लिम महिलाओं को विवादित बयान देने वाले साधु बजरंग मुनि दास को यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, मुनि दास की गिरफ्तारी खैराबाद के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासी आश्रम से की गई है। मुनि दास इस आश्रम के मुखिया हैं और इसी आश्रम से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था।

मुनि दास को भेजा गया जेल

महंत मुनि दास की गिरफ्तारी को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो यूपी पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं और पुलिस के अधिकारी कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। महंत की गिरफ्तारी के बाद सीतापुर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Uttar Pradesh | Mahant Bajrang Muni Das arrested for his controversial remarks on Muslim women. He will be presented in the court soon: RP Singh, Sitapur SP pic.twitter.com/ymwwoTgjbw

क्या कहा था मुनि दास ने?

आपको बता दें कि महंत मुनि दास ने एक वीडियो में मुस्लिम महिलाओं और उनकी बेटियों को घर से उठाकर रेप करने की बात कही थी। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में दिख रहा था कि महंत मुनि दास एक मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों ने हमारी बहू-बेटियों को छेड़ा तो मैं इनके घर में घुसकर इनकी महिलाओं को उठाकर लाकर रेप करूंगा।



TRIGGER WARNING!

A Mahant in front of a Masjid in the presence of Police personals warns that He would K!dnap Muslim Women and ₹@pe them in Open.

According to the locals near Sheshe wali Masjid, Khairabad, Sitapur. This happened on 2nd Apr 2022, 2 PM. @sitapurpolice @Uppolice pic.twitter.com/wkBNLnqUW0