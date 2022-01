'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' कैंपेन की पोस्टर गर्ल का गंभीर आरोप, टिकट के बदले मुझसे मांगे गए पैसे

Uttar Pradesh

लखनऊ, जनवरी 14। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के अंदर एक नई जान फूंकने की कोशिश लगातार कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने इसके लिए प्रदेश में 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' कैंपेन चलाया है, जिसके तहत वो जमीनी स्तर पर खूब मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' कैंपेन की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में उनसे टिकट के बदले पैसों की मांग की गई है।

चेहरे का इस्तेमाल करने के बाद टिकट नहीं दिया- प्रियंका

न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका मौर्य ने कहा है कि उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया गया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' कैंपेन में उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिला, जिससे वो बहुत निराश हैं।

कांग्रेस के अंदर टिकट के बदले मांगे गए पैसे- प्रियंका

प्रियंका मौर्य ने आगे कहा है कि उन्हें एक दिन लैंडलाइन से कॉल आया था और फोन करने वाले व्यक्ति ने उनसे टिकट के बदले पैसों की मांग की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। प्रियंका मौर्य ने आगे कहा कि पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे का काम पूर्व नियोजित था, क्योंकि मेरी जगह एक महीने पहले आए व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका गांधी को ये कहना चाहती हूं कि जमीनी स्तर पर ऐसा ही काम हो रहा है।

