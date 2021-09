कितना काम कर पाएगा अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, 300 यूनिट फ्री बिजली दी तो पड़ेगा 23000 करोड़ रुपए का बोझ

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 17 सितंबर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लगभग सात महीने बचे हैं लेकिन सारी पार्टियां अभी से वोटरों को लुभाने की कवायद में जुट गई हैं। कोई युवाओं और छात्रों के लिए करोड़ टैबलैट और स्मार्टफोन देने की बात कर रहा है तो कोई सरकार बनने के बाद 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर रही है। आम आदमी पार्टी (AAP) का दावा है कि यूपी में उसकी सरकार बनी तो उपभक्ताओं को फ्री में बिजली मिलेगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल क्या यूपी चुनाव में काम कर पाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन जानकारों की मानें तो यूपी में फ्री बिजली देने से 23 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ सकता है।

AAP ने गुरुवार को कहा कि अगर वह उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है, तो वह घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। "बढ़े हुए" बिल माफ करेगी और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। आप ने पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में ऐसे ही वादे किए हैं, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा काम कर गया था

पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और उसके बाद आधी कीमत पर 200 यूनिट तक बिजली देने का वादा किया था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आप ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें इतनी महंगी हैं कि लोगों के लिए बिलों का भुगतान करना बहुत मुश्किल हो रहा है।

काशी विद्यापीठ के असिसटेंट प्रोफेसर दुर्गेश कुमार उपाध्याय कहते हैं कि,

बिजली की बढ़ी कीमतों की वजह से लोगों की जान जाने का आरोप

सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों से कहती है कि "या तो बिजली बिल का भुगतान करें या अपराधियों के रूप में टैग किया जाए"। सिसोदिया ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां आम लोगों ने बढ़े हुए बिजली बिल प्राप्त करने के बाद आत्महत्या कर ली है, सिसोदिया ने दावा किया कि अलीगढ़ में रामजी लाल नाम के एक किसान ने बिजली बिल का भुगतान न करने पर खुद को मार डाला।

फ्री बिजली से यूपी पर बढ़ेगा 23000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा कहते हैं कि,

किसानों के लिए देनी पड़ेगी 2000 करोड़ की सब्सिडी

वर्मा कहते हैं कि इसी तरह किसानों की कुल संख्या लगभग 13 लाख के आसपास है और उनका उनका कुल अनुमोदित राजस्व लगभग 1845 करोड़ के करीब है। यानी किसानों की बिजली फ्री करने के लिए अतिरिक्त लगभग 2000 करोड़ की सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि दोनों को मिला दिया जाए तो सरकार पर 23000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

