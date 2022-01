BJP छोड़ साइकिल पर सवार हुए पूर्व MLA जितेंद्र वर्मा, बोले- भाजपा ने युवाओं की जगह बुजुर्गों को दिया टिकट

Uttar Pradesh

oi-Akarsh Shukla

आगरा, 23 जनवरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब नेताओं में दल-बदल का सिलसिला भी तेज हो गया है। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं का बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस लिस्ट में आज बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा का भी नाम जुड़ गया है। टिकट नहीं मिलने की वजह से भाजपा छोड़ आए जितेंद्र वर्मा ने रविवार को अखिलेश यादव की पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने दावा किया कि इस बार समाजवादी पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी।

समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, 'मैंने बीजेपी के लिए काम किया लेकिन इसके बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया गया. भाजपा ने कहा कि वे युवाओं को बढ़ावा देंगे लेकिन 75 वर्षीय को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी और हम लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे।' आपको बता दें कि बीजेपी ने जितेंद्र वर्मा का टिकट काटकर बसपा से आए पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा को आगरा के फतेहाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।

I worked for BJP but despite that, I was denied a ticket. BJP said they'll promote youth but had given a ticket to a 75-year-old. Samajwadi Party will form govt in UP and we will work for the welfare of people: Former BJP MLA Jitendra Verma after joining Samajwadi Party pic.twitter.com/2oilkMwG8E