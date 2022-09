UP में 6 महीने के बाद भी 2 लाख बच्चों को नहीं मिली टेक्स्ट बुक, ये हैं वजहें

Uttar Pradesh

लखनऊ, 28 सितंबर: उत्तर प्रदेश में करीब दो करोड़ स्कूली पाठ्यपुस्तकें अभी तक छात्रों तक नहीं पहुंची हैं जबकि इसके वितरण को शुरू हुए छह महीने बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र अपनी किताबों के बिना कक्षाओं में भाग ले रहे हैं या पिछले साल जारी की गई किताबों से ही काम चला रहे हैं। राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को अप्रैल में ही वितरण के लिए लगभग 11.5 लाख पाठ्यपुस्तकें प्रदान की हैं।

राज्य के 1.33 लाख स्कूलों में करीब 1.92 करोड़ छात्र नामांकित हैं। छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के वितरण में पिछड़े जिले गोरखपुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, इटावा और कुशीनगर हैं। एक अधिकारी ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि लगभग 95% किताबें मूल शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को प्रिंटर से आपूर्ति की गई हैं। जिला स्तर पर वितरण में देरी हो रही है। इसे ठीक करने के प्रयास जारी हैं।"

किताबों में मिस प्रिटिंग की वजह से देरी

बेसिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी श्याम किशोर तिवारी ने बीएसए को पत्र लिखकर कहा कि स्कूलों में वितरित पुस्तकों की तुलना में उन्हें उपलब्ध कराई गई पुस्तकों की जानकारी में विसंगतियां हैं। उनके पत्र में कहा गया है कि बीएसए को आपूर्ति की गई पाठ्यपुस्तकों की तुलना में छात्रों को अपेक्षाकृत कम पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं।

विधानसभा चुनाव की वजह से हुई दिक्कतें

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पिछले हफ्ते विधानसभा में कहा था कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव के कारण स्कूलों में किताबों के वितरण में देरी हुई है। तिवारी ने कहा कि जिले में आपूर्ति की गई पुस्तकों के क्रय आदेश जारी करने और वितरण के संबंध में प्रकाशकों को निर्देश दिए गए हैं। पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति की तुलना में कम वितरण हुआ है। जिलों को इस महीने शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

पिछली साल बांटी गईं पुस्तकों का हो रहा इस्तेमाल

नई किताबों के अभाव में शिक्षक पिछले साल बांटी गई किताबों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि, उनमें से ज्यादातर की हालत खराब बताई जा रही है। नतीजतन, शिक्षक कई मामलों में छात्रों को नोट्स डिक्टेट करके प्रबंधन करते हैं। तिवारी ने कहा कि, "निविदा प्रक्रिया दिसंबर में समय पर शुरू हुई थी। कारण यू.पी. विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू थी। नई सरकार को कैबिनेट के माध्यम से कुछ निर्णय लेने थे। इसलिए चीजों में देरी हुई।"

