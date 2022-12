Rampur By Election: आजम के रामपुर में छाया BJP का 'आकाश', कभी जयाप्रदा की नग्न तस्वीरों पर हुआ था हंगामा

सपा नेता आजम खान को 'हेट स्पीच' के एक मामले में सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी इसलिए रामपुर में उपचुनाव हुआ।

Rampur By Election Result 2022: रामपुर सीट का नाम लेते ही आंखों के सामने सपा नेता आजम खान की तस्वीर घूम जाती है। रामपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी और आजम खान के लिए क्या मायने रखती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है लेकिन गुरुवार को आए उपचुनाव के नतीजे ने ना केवल रामपुर सीट की तस्वीर बदल दी बल्कि इसने एक इतिहास भी रच दिया। ये कारनामा किया है बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने , जिन्होंने अपने दम पर साइकिल को पंचर कर दिया।

