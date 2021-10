यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटों के लिए भाजपा का मेगा प्लान, बूथ अध्यक्षों को इतने वोट जुटाने का दिया टारगेट

Uttar Pradesh

लखनऊ, 13 अक्टूबर: 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा लगता है कि इसबार बदली हुई रणनीति के तहत मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वह समाज के हर वर्ग को साथ लेने की योजना पर काम कर रही है और पार्टी सूत्रों के मुताबिक वह जाति और धर्म से अलग विकास और कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर अपने पक्ष में माहौल खड़ा करने की भी कोशिश में है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चा को खास टारगेट दिया है कि उन्हें हर बूथ पर कम से कम 30 अल्पसंख्यकों (मुस्लिम पढ़ें) को बीजेपी को वोट डालने के लिए राजी करें।

UP assembly elections:BJP has given the target of garnering at least 30 Muslim votes to the booth presidents and minority cell at every booth