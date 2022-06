यूपी हिंसा मामले में दर्ज हुई 13 FIR और 304 आरोपी अरेस्ट, सबसे ज्यादा प्रयागराज में हुई गिरफ्तारी

Uttar Pradesh

oi-Rahul Goyal

लखनऊ, 12 जून: 10 जून को जुमे की नामाज के बाद उत्तर प्रदेश के 09 जिलों में हिंसा भड़क गई थीं। इस मामले अब उत्तर प्रदेश पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने रविवार 12 जून को जानकारी साझा करते हुए बताया कि नमाज के बाद जगह-जगह हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की है और अभी तक 304 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं, अब भाजपा से निलंबित किए गए नवीन कुमार जिंदल ने अब खुद की और अपने परिवार को जान को खतरा जताया है।

अभी तक यह हुई कार्रवाई

एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने बताया कि 10 जून को राज्य में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में अब तक कुल 304 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें प्रयागराज से 91, सहारनपुर से 71, हाथरस से 51, मुरादाबाद से 34, फिरोजाबाद से 15 और अंबेडकरनगर से 34 लोग है और 13 एफआईआर दर्ज हुई है।

Uttar Pradesh | A total of 304 accused arrested till 8 am today, in the wake of protests in the state on June 10; 91 from Prayagraj, 71 from Saharanpur, 51 from Hathras, 34 from Moradabad, 15 from Ferozabad, & 34 from Ambedkarnagar; 13 FIRs: ADG Law & Order Prashant Kumar pic.twitter.com/wMRwv2MKGP