Korea Super Series: सिल्वर गर्ल सिंधु ने रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई

नई दिल्ली। भारत की बैडमिंटन स्टार वर्ल्ड नंबर-4 पीवी सिंधु ने जापान की खिलाड़ी को हराकर कोरिया ओपन सुपर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु ने रविवार को फाइनल में जापान की नजोमी ओकुहारा को 22-20, 11-21, 21-18 से मात दी। इसी के साथ सिंधु कोरिया ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं।

सिंधु ने जापानी खिलाड़ी को हराकर अपना बदला भी पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि इसी जापानी शटलर ने अगस्त में पिछले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधु को हराया था। सिंधु ने 2017 में तीसरे खिताब पर कब्जा जमाया। उन्होंने इस साल सैयद मोदी इंटरनेशनल और इंडिया ओपन सुपर सीरीज का टाइटल हासिल किया था।

इससे पहले सिंधु ने शनिवार को सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-7 चीन की ही बिंजिआओ को 21-10, 17-21, 21-16 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी।

सिंधु की इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। कोरिया ओपन सुपर सीरीज में विजयी होने पर सिंधु को बधाई। भारत को आपकी उपलब्धियों पर बेहद गर्व है। आपको बता दें कि आज पीएम अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं।

