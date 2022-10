Wakanda Forever के टीजर में दिखे नीरज चोपड़ा, कहा- 'इस बार जेवलिन उठा रहा हूं ब्लैक पैंथर के लिए'

More Sports

oi-Ankur Sharma

Neeraj Chopra: भारत के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा अब लोगों के सामने नए अवतार में आए हैं, जिसे देखकर हर कोई दंग रग गया है। दरअसल ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फिल्म 'ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर' के प्रोमो में नजर आए हैं, जिसमें नीरज का डैशिंग अवतार हर किसी का मन मोह रहा है। मार्वल स्टूडियोज की फिल्म का टीजर खुद नीरज ने ही दिल छू लेने वाले कैप्शन के साथ पोस्ट किया है, जो कि इस वक्त जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है।

यहां देखें Promo

Flight of the javelin meets the might of the spear. Champion meets champion.

