CWG 2022: मीराबाई चानू के गोल्ड के बाद बिंद्यारानी देवी ने जीता वेटलिफ्टिंग में सिल्वर

बर्मिंघम, 31 जुलाई: कॉमनवेल्थ गेम्स में बिंद्यारानी देवी ने महिलाओं के 55 किग्रा फाइनल में रजत पदक जीतकर भारत को दूसरे दिन का चौथा पदक दिलाया और राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में वेटलिफ्टिंग की उपलब्धियों को आगे बढ़ाया। चैंपियन मीराबाई चानू के भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अर्जित करने के कुछ घंटों बाद बिंद्यारानी सूची में शामिल हो गईं। उन्होंने महिलाओं की 55 किग्रा कैटेगरी में 202 किग्रा (स्नैच में 86 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 116 किग्रा) उठाने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले संकेत सरगर ने रजत और गुरुराजा पुजारी ने कांस्य ले ही लिया था।

बिंद्यारानी ने अपने पहले प्रयास में 81 किग्रा की लिफ्टिंग के साथ राष्ट्रमंडल पदक के लिए अपनी शुरुआत की, फिर अपने दूसरे और तीसरे प्रयास में क्रमशः 84 किग्रा और 86 किग्रा उठाया। स्नैच सीरीज में बिंद्यारानी नाइजीरिया के आदिजात ओलारिनोय और इंग्लैंड के फ्रायर मोरो को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर रही, जिन्होंने क्रमशः 92 किग्रा और 89 किग्रा भार उठाया।

Congratulations to Bindyarani Devi for winning a Silver medal at CWG, Birmingham. This accomplishment is a manifestation of her tenacity and it has made every Indian very happy. I wish her the very best for her future endeavours. pic.twitter.com/4Z3cgVYZvv