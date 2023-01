Women T20 WC 2023: 'वो ही पैशन...' हरमनप्रीत को देखकर बोले रैना तो महिला कप्तान ने कही दिल छू लेने वाली बात

टी20 विश्व कप की शुरुआत 10 फरवरी से साउथ अफ्रीका में होने जा रही हैं, जिसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही है, इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं।

Cricket

oi-Ankur Sharma

Women T20 World Cup 2023: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, टीम इंडिया कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में अपना कौशल टूर्नामेंट में दिखाएगी। हर किसी को उम्मीद है इंडिया की महिला सेना क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त कमाल करेगी। चारों ओर से टीम को शुभकामनाएं दी जा रही हैं लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर को विश किया है वो अपने आप में काफी खास है, जिसका जवाब हरमनप्रीत ने भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिया और इसी वजह से हरमन और रैना दोनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो गए हैं।

Harmanpreet Kaur ने की Mithali Raj के रिकॉर्ड की बराबरी, Dhoni को पछाड़ा | वनइंडिया हिंदी *Cricket

English summary

T20 World Cup starts from February 10 in South Africa. 'Thank you bhai.. ' Harmanpreet Kaur said to Suresh Raina because Raina compared Harman with himself. here is tweet.