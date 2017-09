जब सौरव गांगुली के कमरे में चाकू लेकर घुस आया चोर, बुरी तरह से घबरा गए

Sourav Ganguly: When thief entered in Dada's room with a knife in Karnataka | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। मैदान पर गेंदबाजों को डराने वाले सौरव गांगुली एक दफा अपने कमरे में बुरी तरह से डरे थे। पूर्व भारतीय कप्तान का तब सन्न रह गए थे जब उन्होंने रात को अपने कमरे में चाकू लिए एक शख्स को देखा था। बाद में उन्हें पता चला कि उन्हीं के साथियों ने उनसे मजाक किया था। टीम इंडिया मैच खेलने के लिए कर्नाटक मे थी जब दादा के सात ये हुआ।

पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने एक टीवी शो में बताया था कि बेंगलुरू में मैच के लिए गए सभी खिलाड़ी होटल में ठहरे थे। रात को गांगुली के कमरे में चाकू लिए शख्स आया तो वो डर गए। गांगुली के साथ यह एक मजाक था जो टीम के ही कुछ खिलाड़ियों ने किया था। बाद में सभी इस पर बहुत हंसे थे।

सबा ने शो में गांगुली से कहा था बेंगलुरू की घटना तुम्हें याद ही होगी। जब तुम्हारे कमरे में कोई चाकू लेकर घुस आया था। इसके बाद हम सब तुम्हारें कमरे में दौड़ते हुए पहुंचे थे। तुम्हारे चेहरे पर दहशत साफ थी और हमारी हंसी नहीं रुक रही थी।

