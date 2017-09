पाक पर जीत दिलाने वाली क्रिकेटर एकता बिष्ट को भाजपा के मंच से धक्के मारकर उतारा गया

Ekta Bisht pulled off from Stage by guard, where she was invited as Special Guest | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम सदस्य एकता बिष्ट के साथ उत्तराखंड में भाजपा के मंच पर शर्मनाक बर्ताव किया गया। वो पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने देहरादून पहुंची थी लेकिन उनको धक्के मारकर मंच से उतार दिया गया।