Suryakumar Yadav की विस्फोटक बल्लेबाजी ने जीता कोहली का दिल, सहवाग-पठान से मिले ऐसे रिएक्शन

Cricket

oi-Amit Kumar

Suryakumar Yadav century Reaction: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टी-20 सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है। भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी-20 मुकाबले में 65 रनों से हरा दिया है। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो सका था। भारत के लिए सूर्यकुमार यादव ने तूफानी शतकीय पारी खेली। सूर्यकुमार 51 गेंद पर 111 रन बनाकर नाबाद रहे। सूर्यकुमार यादव के शतक पर लगातार दिग्गज अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Shreyas Iyer ने भारत के नाम दर्ज कराया शर्मनाक रिकॉर्ड, अपनी ही गलती से हुए आउट लेकिन...

विराट कोहली ने सूर्या को लेकर किया ट्वीट

विराट कोहली और सूर्याकुमार यादव भारत के लिए कई साझेदारी की है। सूर्या की पारी देखने के बाद कोहली ने अपने ऑफिश्यली ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया। कोहली ने इतालवी शब्द लिखा न्यूमेरो यूनो, फिर आगे उन्होंने लिखा कि न्यूमेरो यूनो दर्शा रहा है कि क्यों वे दुनिया में बेस्ट हैं? मैं लाइव नहीं देख पाया। लेकिन मुझे यकीन है कि उनके लिए एक बार फिर ये एक वीडियो गेम इनिंग रही होगी। कोहली के अलावा भी दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रियां दी।

Numero Uno showing why he's the best in the world. Didn't watch it live but I'm sure this was another video game innings by him. 😂 @surya_14kumar — Virat Kohli (@imVkohli) November 20, 2022

सहवाग-पठान सहित दिग्गजों ने कही यह बात

भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि स्काई इन दिनों हमेशा अपने ऊंचाई पर है। इरफान पठान ने लिखा कि सूर्या किसी और ही प्लानेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। माइकल वॉन ने लिखा कि इस समय दुनिया में सूर्या जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है। आकाश चोपड़ा ने लिखा कि यह कहना उचित है कि सूर्या भारत के पहले सही टी20 बल्लेबाज हैं ??

Fair to say that Surya is India’s first proper T20 batter?? — Aakash Chopra (@cricketaakash) November 20, 2022

Wow .. @surya_14kumar !!! Not many better in the World at the moment … #NZvsIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 20, 2022

SKY these days.

Always on fire. In a league of his own.#SuryaKumarYadav pic.twitter.com/kDPfgfhmp9 — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 20, 2022

Surya ☀️ can bat on any planet… 👏 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 20, 2022

भारत ने 65 रनों से जीता मैच

टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को भारत ने 65 रनों से अपने नाम किया। भारत की ओर से दीपक हुड्डा ने 2.5 ओवर में 10 रन देकर चार विकेट हासिल किया। युजवेंद्र चहल ने भी चार ओवर में 26 रन देकर दो विकेट झटके। मोहम्मद सिराज ने भी 4 ओवर के स्पेल में 24 रन देकर दो विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। भारत ने सीरीज में अपनी बढ़त बना ली है। भारत की कोशिश मंगलवार को तीसरे टी-20 मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Suryakumar Yadav century in T20 vs New Zealand at Bay Oval virat kohli tweet

Story first published: Sunday, November 20, 2022, 16:26 [IST]