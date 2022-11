ना कोहली ना सूर्यकुमार, सेमीफाइनल में X- फैक्टर वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं, कैफ ने बताया नाम

Cricket

T20 World Cup India vs England Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल नंबर दो में भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होने जा रहा है और विराट कोहली व सूर्यकुमार यादव को मुख्य बल्लेबाज के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में हैं। कोहली जहां पारी को सजाने का काम कर रहे हैं तो वहीं सूर्यकुमार यादव विपक्षी गेंदबाजी को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम के पास धाकड़ बल्लेबाजों की पूरी फौज मौजूद है और गेंदबाजी में मार्क वुड जैसे खिलाड़ी भी शामिल है।

Suryakumar Yadav and Virat Kohli is not Mohammed Kaif's X factor in semifinals against England, He says it will be Rohit Sharma