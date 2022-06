लॉर्ड शार्दुल की इंग्लैंड को वॉर्निंग, बोले- हमारे गेंदबाजों को गुच्छों में विकेट लेने की आदत है

BCCI.tv को दिए एक इंटरव्यू में शार्दुल ठाकुर ने कहा कि मौजूदा समय में भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज कमाल की लय में है। ठाकुर ने कहा, ''हमारा पूरा गेंदबाजी क्रम लाजवाब फॉर्म में है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव, चाहे जिसे भी मौका मिले वो अच्छा करता है। ये सभी नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं। कभी ये अपने पहले ही स्पेल में 2 से 3 विकेट ले लेते हैं, तो मुझे बाद में बॉलिंग का मौका मिलता है।''

